Yapı denetiminde yeni dönem: Teminatlar genişletildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemelerle, yapı denetim hizmet süreçlerine dair teknik ve mali birçok alanda yenilik yapıldı.

Yeni düzenleme ile 500 metrekareye kadar olan inşaat projelerinde, yapı denetim firmalarının denetim kapasitesi dolu olsa bile “son bir iş” kapsamında esneklik tanındı. Böylece küçük ölçekli yapı sahiplerinin denetim firmalarına ulaşması kolaylaştırıldı.



TEMİNATLARDA SİGORTA DÖNEMİ

Bankaların verdiği teminat mektuplarına alternatif olarak artık sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri de geçerli sayılacak.



Yapı denetim firmaları, kendi merkezlerinin dışında, elemanları o ilde ikamet etmek kaydıyla başka illerde de faaliyet gösterebilecek. Ayrıca o ilde yerleşik başka bir denetim firması faaliyete geçene kadar geçici görev imkanı tanınacak.



Yapımına başlanmayan ya da 3 ay boyunca ilerleme kaydedilmeyen projeler için denetim sözleşmeleri sona erdirilebilecek. Ayrıca denetim görevlerini keyfi şekilde yerine getirmeyen kuruluşlar için de yeni yaptırım mekanizmaları getirildi.



HİZMET BEDELLERİ GÜNCELLENCEK

2026 itibarıyla yapı denetim hizmet bedelleri, TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması esas alınarak her yıl yeniden belirlenecek. 500 metrekare altındaki projelerde hizmet bedeli oranı yüzde 3,5’a kadar çıkabilecek. Güçlendirme projelerinde ise hizmet bedeli, normal denetim bedelinin en az yüzde 25’i kadar olacak.



İnşaat alanının nasıl hesaplanacağına ilişkin yeni bir ek madde yönetmeliğe eklendi. Güçlendirme, ruhsatsız yapılar ya da yarım kalan projeler için denetim alanı ve ücret hesaplamaları detaylandırıldı.



1 Ocak 2019 sonrası imzalanıp halen devam eden denetim sözleşmeleri için 2025 sonuna kadar geçerli olacak şekilde yeni birim maliyetler kullanılacak.



Bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte yapı denetim sisteminde hem hizmet kalitesinin artırılması hem de uygulamada karşılaşılan tıkanıklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık, tüm sektör paydaşlarının yeni düzenlemelere hızlıca adapte olabilmesi için ilgili format ve formları da güncelledi.