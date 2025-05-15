Yapı Kredi alacaklarını sattı

Yapı Kredi milyonlarca liralık tahsili gecikmiş alacağını ihaleyle sattı.



KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 14.05.2025 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 12 Bireysel ve 1 Kobi-Ticari portföyden toplamda 394,4 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 7 varlık yönetim şirketi katılmıştır.



İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.