Yapı Kredi alacaklarını sattı
Gelecek Varlık Yönetimi, Yapı Kredi’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplamda 394.4 milyon ana para büyüklüğüne sahip portföyü aldı.
Yapı Kredi milyonlarca liralık tahsili gecikmiş alacağını ihaleyle sattı.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 14.05.2025 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 12 Bireysel ve 1 Kobi-Ticari portföyden toplamda 394,4 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 7 varlık yönetim şirketi katılmıştır.
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
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