Yapı Kredi karını yüzde 62 artırdı

Yapı Kredi Bankası 2025 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı ve 47 milyar 90 milyon 151 bin lira kar elde etti. 2024 yılında bankanın karı 29 milyar 16 milyon 823 bin lira olmuştu. Böylece şirketin karı yüzde 62 oranında artmış oldu.

Bankanın 2025'in son çeyreğindeki karı 9 milyar 280 milyon lira oldu ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karı yüzde 40,36 oranında artmış oldu.

Faiz gelirleri 618.1 milyar lirayla yüzde 9 arttı. Net ücret komisyon gelirleri yüzde 50 artarak 116,4 milyar lira oldu. Net faaliyet karı ise 63,4 milyar liraya yükseldi ve yüzde 97 artış yaşandı.

Finansal varlıklarında yüzde 2 kayıp olurken kredilerinde yüzde 9'luk artış yaşandı ve 1,9 trilyon liraya yükseldi.

Mevduatları ise yüzde 9 artarak 1,9 trilyon lira oldu. Beklenen zarar karşılıkları 71,2 milyar liraya çıktı ve yüzde 14'lük negatif ayrışma yaşadı.

Özkaynakları ise yüzde 6 artarak 255,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.