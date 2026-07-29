Yapı Kredi Portföy satıldı, işte yeni sahibi ve fiyatı

Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Portföy Yönetimi paylarının AZ International Holdings'e devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi ve Dağıtım Sözleşmesi Protokolü imzalandığını duyurdu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada "Bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP") sermayesindeki Bankamızın %12,65 ve bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YKY") %87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya ("AZ Holdings") devrine ilişkin olarak Bankamız, YKY ve AZ Holdings arasında bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır." denildi.

16,4 MİLYAR LİRAYA SATILDI

Açıklamanın devamında " Sözleşme uyarınca toplam işlem bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

Kapanışta YKP'nin performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tâbi olarak ödenecek azami 13 milyar 977 milyon lira tutarındaki Peşin Bedel. YKP'nin 2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2 milyar 415 milyon lira tutarındaki Ertelenmiş Bedel. Kapanış tarihinde YKP'deki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tâbi olarak yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına bağlı olarak değişmek üzere 3 milyar 700 milyon lira tutarında üst sınır öngörülmüştür). Kapanış tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak Uzun Vadeli Performans Ödemeleri." ifadesi kullanıldı.

DAĞITIM SÖZLEŞMESİ DE YAPILDI

Yapı Kredi Bankası "Ayrıca Bankamız, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında, YKP paylarının devri sonrasında YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Bankamız tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye 'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ("Protokol") imzalanmıştır." açıklamasını yaptı.