Yapı Kredi'den yüzde 78'lik kar artışı

Yapı Kredi yılın ilk çeyreğinde 20,3 milyar lira kar açıkladı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre şirketin karı yüzde 78 oranında artmış oldu.

Faiz gelirlerini güçlü artırarak 173,5 milyar liraya yükselten banka, komisyon gelirlerini de yüzde 34 oranında artırarak 32,4 milyar liraya yükseltti. Net faaliyet karını 13,9 milyar liradan 27 milyar liraya yükselten Yapı Kredi, finansal varlıklarını da 863 milyar liradan 935 milyar liraya çıkardı.

Bankanın özkaynaklarındaki artış yüzde 6 oranında gerçekleşti ve 271,1 milyar liraya yükseldi.