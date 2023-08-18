Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.



Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüz ölçümü yüzde 25,6 arttı.



Bu dönemde ruhsat verilen 38,6 milyon metrekare yüz ölçümünün, 20 milyon metrekaresi konut, 10,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı. En yüksek yüz ölçümü payı 25,6 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara verilirken; 3,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.



İSKAN VERİLEN BİNA SAYISI AZALDI



2023 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen bina sayısı yüzde 22,1, daire sayısı yüzde 28,5 ve yüz ölçümü yüzde 28,6 azaldı.



İskan verilen toplam 22,1 metrekare yüz ölçümünün, 12,3 milyon metrekaresi konut, 4,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı. En yüksek yüz ölçümü payına 15,6 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.

