Yargıtay'dan emsal karar: Kiracının tahliyesine onay

Son yıllarda ev sahibi ve kiracılar arasında gerek kira tutarları gerek tahliyeler nedeniyle tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.



Kiracılar haklarını sonuna kadar kullanıp 12 yıla kadar süreci uzatabilseler de ev sahipleri de konuyu dava ederek haklarını savunuyor.



"OĞLUM ALMANYA'DAN GELECEK, KIZIM EVLENECEK" İDDİALARI ÖNE SÜRÜLÜYOR



Kiracıda olan konutun tahliyesi için en kolay yöntem konut ihtiyacının ortaya çıkması oluyor. "Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek" gibi iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte kiracının tahliyesi talep edilse de kiracılar bu durumu samimi bulmayıp ev sahibinin hukuki yollara başvurmasını talep edebiliyor.



YARGITAY İKİ DAVADAKİ YANLIŞ KARARI DÜZELTTİ



Yargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 yılı aşkın süredir aynı evde kiracı olarak oturan kişi, evin 2018 yılında satılmasının ardından yeni malikin oğlunun konut ihtiyacı gerekçesiyle tahliye edilmek istendi. Bu davayla ilgili Yargıtay kararını açıkladı.



Davalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.



Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin incelemesini doğru yapmadığını ve yanlış karar verdiğini ileri sürerek davacının davasında haklı olduğunu, davanın süregelen aşamalarının doğru gerçekleştiğini öne sürerek temyiz isteminin kabulüne ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verdi.