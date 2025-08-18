Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Yargıtay'dan sıfır otomobil alanları ilgilendiren yeni bir karar geldi.



Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre araba satın aldı. Ancak satın aldığı otomobilin kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler olduğunu gördü.



Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı. Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir araçla ile değişim yapılmasını isteyen araç sahibinin isteği bayi tarafından kabul görmedi.



DAVA AÇTI



Bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.



Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.



KULLANICI HATASI YOK



Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı buldu ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.



Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti.



Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.



GİZLİ AYIBA DİKKAT ÇEKTİ



Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:



"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."