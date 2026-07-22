Yargıtay'dan banka işlemlerinde kritik karar. İşlem ücretlerini müşteri ödeyecek

Bankalar ile müşteriler arasında yasal sorun oluşturan ve işlem vergisi olarak da bilinen Banka ve Sigortalar Muamelesi Vergisi (BMSV) için Yargıtay önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, bu vergiyi tüketicinin ödemesi gerektiği kararına vardı. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayınlandı.

Bankaların, sigorta şirketlerinin ve finans kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden doğan gelirler üzerinden aldığı ve kredi faizleri, sigorta primleri, döviz alım-satımı, leasing hizmetleri gibi işlemlerden elde edilen kazançları da kapsayan BSMV, uzun yıllardır tartışma konusu. Bu verginin sorumlusunun tüketici olmadığı yönünde farklı kararlar vardı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Antalya'da bir tüketicinin mahkemesinin verdiği kararı Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz edince dosyayı inceledi. Dosya, Yüksek Mahkeme'nin önüne şöyle geldi:

MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, bir tüketicinin bankadan kullandığı kredilen nedeniyle ödediği BMSV'lerin iadesi için açılan davada, tüketiciyi hakkı buldu. Tüketici, ödediği vergilerin iadesi için bankaya icra takibi başlattı. Banka icra takibine itiraz etti. Tüketici Mahkemesi, “BMSV'nin mükellefinin faiz geliri elde ettiği için banka olduğunu, BMSV'yi tüketicinin ödeyeceğine dair sözleşmeye konulan maddenin tüketici ile müzakere edilmediğini, 6502 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, tüketici ile yapılan anlaşmalarda haksız maddelerin hükümsüz sayılacağını” gerekçe gösterek, bankanın itirazını reddetti.

YARGITAY VERGİYİ TÜKETİCİ ÖDER DEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise farklı karara vardı. Dairenin kararında, “Taraflar arasında düzenlenen tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider vergileriyle sair bilcümle vergiyi bankaya ödeyeceğinin” kabul edildiğine dikkat çekilerek, “BMSV dahil edilerek toplam geri ödeme tutarlarının sözleşmeye açıkça yazıldığı” belirtildi. Yargıtay kararında, “Taraflar arasında yapılacak sözleşmeye BMSV'nin tüketiciye yansıtılması mümkündür” ifadesine yer verildi, geçmiş Yargıtay kararlarına dikkat çekildi.