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Yargıtay’dan dövizle kredi çekenleri ilgilendiren karar

Dolarla kredi çeken bir iş insanı, döviz kurlarında yaşanan artış sonrası taksitlerini ödemekte güçlük çekti. İş insanı, mahkemeye başvurarak, kalan taksitleri Türk Lirası üzerinden ödemek istedi. Mahkeme bu isteği redderken, iş insanı dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme, başvuru üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, dövizle kredi çekmenin sonuçlarının öngörülmesi gerektiğine dikkat çekerek, başvuruyu reddetti.

Yargıtay’dan dövizle kredi çekenleri ilgilendiren karar



İş insanı S.S., 2016 yılında 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon dolar kredi kullandı.

kurunda yaşanan artış sonrası, ödemede güçlük çeken iş insanı, mahkemenin yolunu tutarak kalan taksitlerini Türk Lirası olarak ödemek istedi.

Banka, davacının mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme, dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması gerektiğine hükmederek, davacının isteğini reddetti.

Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti.

İş insanı, davayı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme de bu başvuru üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

“Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındraki artışları hesaba katması gerektiğine” dikkat çeken Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.

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