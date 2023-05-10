Yargıtay'dan fazla mesai kararı

Dava Yargıtay'a gidince, karar işçilerin lehine döndü. Kanuna göre, çalışanlara 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi gerekiyor. Ancak günlük çalışma süresi 11 saati aştığında kesintisiz dinlenme sekteye uğruyor.



Yargıtay gece çalışmaları için de karar verdi. 7 buçuk saati aşan gece çalışmalarında ise, yine haftalık 45 saati aşmasa bile işçiye fazla mesai ücreti verilmeli.