Yargıtay'dan fazla mesai kararı

Yargıtaydan emsal teşkil edebilecek fazla mesai kararı geldi.
İşten çıkarılan santral işçileri, bölge müdürlüğüne şikayette bulundu. Müfettişler, işçilerin günde 11 saatten fazla çalıştığını ve bu yüzden,
fazla mesai verilmesi gerektiğini vurgulayan bir rapor hazırladı.
Şirket avukatları rapora itiraz etti. İşçilerin günde 11 saatten fazla çalışsa da haftalık ortalama çalışma süresinin 45 saati aşmadigini belirterek raporun iptali için dava açtı.
Dava Yargıtay'a gidince, karar işçilerin lehine döndü. Kanuna göre, çalışanlara 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi gerekiyor. Ancak günlük çalışma süresi 11 saati aştığında kesintisiz dinlenme sekteye uğruyor.
Yargıtay gece çalışmaları için de karar verdi. 7 buçuk saati aşan gece çalışmalarında ise, yine haftalık 45 saati aşmasa bile işçiye fazla mesai ücreti verilmeli.