Yargıtay'dan miras kararı: Nikahtan önce yapılan sözleşme geçerli mi?

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinde tarafların birbirine açtığı ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'ne kadar uzanan mirasçılık belgesinin iptali davası emsal oldu.



İddiaya göre 31.10.2021 yılında vefat eden Fikret A. ikinci evliliğinde karşılıklı imzalar atılmadan 15-20 dakika önce evleneceği P. isimli kişi ile mirastan feragat sözleşmesi yaptı.



Fikret A.'nın ölümünden sonra tüm mal varlığı ilk evliliğinden olan çocuklarına kaldı. Yeni evlendiği P. isimli eşi vekil avukatı aracılığıyla sözleşmenin nikahtan 20 dakika önce yapıldığını o anlarda miras hakkı bulunmadığını iddia etti.



Yeni eş P., sözleşmenin doğmamış haktan feragat niteliğinde olduğunu gerekçe gösterip mirastan feragat sözleşmesinin iptali için dava açtı. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi'nden mirasçılık belgesi aldı.



Bunun üzerine Fikret A.'nın ilk eşinden olan ve mirasçı görünen çocukları ise karşı dava açtı. Karşı davacılar, davalının mirasçı sıfatının bulunmaması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesince verilen mirasçılık belgesinin iptalini talep etti.



SÖZLEŞME İMZALADIĞINI İDDİA ETTİ



Davalı vekili, müvekkilinin mirastan feragat ve evlilik sözleşmesi mahiyetinde bir belge imzalamadığını ve sözleşmenin yok hükmünde olduğunu iddia etti.



İlk derece mahkemesi, mirastan feragat sözleşmesinin geçersiz olduğuna karar verirken, ölenin yakınları istinaf başvurusunda bulundu. İtirazların ardından Bölge Mahkemesi kararı bozdu ve dava Yargıtay'a taşındı.



YARGITAY'DAN KARAR



Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde, "P.'nin nikah akdinin gerçekleşmesinden 15-20 dakika önce sözleşmeyi imzalaması karşısında evlilik beklentisinin yüksek oluşu, miras bırakanın ölüm anına kadar ise zaten mirasçılık sıfatının doğmasının mümkün bulunmaması, miras bırakan ölümü ile mirasçılık sıfatını kazanması nedeniyle dava konusu mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olduğu anlaşıldığından, karşı davada mirastan feragat sözleşmesinin iptaline yönelik talebin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir." şeklinde emsal bir karara imza attı.