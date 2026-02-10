Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz edilen bir dosyayı incelerken, tüketiciler açısından çok önemli bir ayrıntının altını çizdi,

Tüketiciler, bir hizmetle ilgili şikayetlerinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isterlerse, hizmeti veren şirketin başka bir ilde veya ilçede bulunması durumunda, hak aramaktan vazgeçebiliyordu. Bir başka şehire gitmek veya konunun uzaması endişesiyle tüketiciler hak aramıyorlardı. Elektrik dağıtım şirketleri gibi, adreslerinden farklı bir çok bölgede hizmet veren şirketlere yönelik şikayetlerde bu sorun yaşanıyordu.

TÜKETİCİ HAKKINI NEREDE ARAYABİLİR?

Yargıtay, Muğla'da elektrik dağıtım şirketiyle ilgili sorun yaşayan tüketicinin dosyası, kanun yararı yoluyla temyiz edilerek önüne gelince, dosyayı irdeledi. Temyiz başvurusunu Adalet Bakanlığı yaptı.

Dava dosyasına göre, Marmaris'te yaşayan bir elektrik abonesi, voltaj sorunu nedeniyle kliması arızalanınca elektrik dağıtım şirketinin yarattığı zarardan dolayı Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı buldu ve elektrik şirketinin 17 bin lira ödemesine karar verdi. Şirket bu karara itiraz etti, Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi, 2023 yılında, tüketici hakem heyetinin kararını kaldırdı.

Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi, elektrik dağıtım şirketinin merkezinin Denizli'de olduğuna dikkat çekerek, tüketici hakem heyetine itirazın Muğla yerine şirketin merkezinin bulunduğu ilde yapılması gerektiğine hükmetti.

TÜKETİCİ OTURDUĞU YERDE HAKKINI ARAYABİLİR

Karar, Adalet Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve temyiz etti. Adalet Bakanlığı temyiz gerekçesinde, elektrik sorunu nedeniyle tüketicinin Marmaris İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Muğla'daki İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabileceğine dikkat çekti. Yani tüketici şirketin ana merkezinin bulunduğu ilde hak aramak zorunda değildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, “Tüketici yaşamış olduğu uyuşmazlığın çözümü amacıyla yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemin yapıldığı yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine başvurabileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu il sınırlarında yetkili il tüketici hakem heyetine başvurabilir” denildi. Karar, şirketinin adresinin farklı bir ilde olması halinde bile, tüketicinin hizmeti aldığı yerde hak arayabileceği anlamına geliyor.