Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda olan ve bakımsız kalan metrelerce uzunluktaki beton iskele kullanıma kapatıldı.

Şarköy İskelesi'nin girişi demir çitlerle çevrildi. Vatandaş ya da araçların iskeleye girmesi engellenmiş oldu.

BAKIMSIZ VE KORKULUKLARI YOK

İskele uzun süredir aktif faaliyette bulunmuyordu. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, amatör olta balıkçılarının bulunduğu, yaz aylarında denize girmek isteyenlerin uğrak noktası olan iskelenin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

İskelede korkuluklar paslanıp çürüyerek işlevsiz hale gelmişti. İskelenin bazı kısımlarında betonlar dökülüp demirleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, iskelenin güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için bakım, onarım ve tespit çalışmaları için güvenlik amacı kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Şarköy iskelesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak teknik inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, iskelenin güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için bakım, onarım ve tespit çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar tamamlanana kadar iskele geçici olarak kullanıma kapatılmıştır. Alınan bu karar tamamen önleyici bir tedbir olup, amacımız iskeleyi en kısa sürede güvenli ve sağlıklı bir şekilde yeniden halkımızın hizmetine sunmaktır. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın anlayışı ve hassasiyeti için teşekkür ederiz." denildi.

YOLCU GEMİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU

Şarköy İskelesi 1970-1980'li yıllarda yolcu vapurlarının yanaştığı bir yer olarak biliniyordu. İstanbul ve Çanakkale hattında çalışan vapurların Şarköy İskelesi'ne uğradığı ifade ediliyor. İskele yaklaşık 150 metre uzunluğunda bulunuyor.

FİLMLERE KONU OLMUŞTU

1971'de çekilen, sanatçı Türkan Şoray, Ediz Hun'un başrolünde olduğu Mavi Eşarp filminde Şarköy İskelesi'ne vapurun yanaştığı görüntüler yer alıyordu.