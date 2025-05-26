Yarın iki şirket temettü dağıtacak

Yatırımcıların en sevdiği hisselerden olan temettü verenlere iki şirket daha katıldı. Anadolu Efes ve TGS Dış Ticaret yarın temettü verecek.



Şirketler elde ettikleri karları pay sahipleriyle de paylaşıyor.



NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEKLER?



Anadolu Efes 1 TL nominal değerli pay için 1.0829000 TL, TGS Dış Ticaret ise 0.85 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hesaplara geçme tarihi 29 Mayıs 2025 olacak.