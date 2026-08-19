Yarın ödenecek. GİB açıkladı, işte ödenmesi gereken 7 vergi

Çeşitli vergilerin ödenmesi için son günler yaklaşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ödenmesi gereken verilere ilişkin son ödeme tarihini açıkladı. Son ödeme tarihi geciktirilen veriler için mükelleflerin faiz ödemesi gerekiyor.

20 Ağustos 2026 tarihinde Temmuz ayını kapsayan İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve Ödemesi, Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyan ve Ödemesi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisi Beyan ve Ödemesi, Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyan ve Ödemesi, Yangın Sigortası Vergisi Beyan ve Ödemesi, Şans Oyunları Vergisi Beyan ve Ödemesi yapılacak.

Vergiler, vergi daireleri ve internet bankacılığı üzerinden nakit ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.