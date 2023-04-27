Yarısı Bizden Kampanyası | Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı bir günde 20 bini aştı

İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyasına çarşamba günü başvurular başladı.

En çok başvuru Bahçelievler'den geldi. 20 binden fazla başvuru, 148 binden fazla bağımsız bölüm anlamına geliyor.

Konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve 5 yıl içinde yaklașık 1 milyon bağımsız bölümün dönüștürülmesi hedefleniyor.

Başvuruda herhangi bir ücret talep edilmiyor. Mülk sahipleri kampanyaya e-Devlet üzerinden 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Binaların dönüşüm süreci 5 adımda tamamlanacak. İlk olarak 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurulması gerekiyor.

Başvuru sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları binanın ön incelemesini yapacak. Uzmanlar keşif raporu hazırlayacak.

Başvuru sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları binanın ön incelemesini yapacak. Uzmanlar keşif raporu hazırlayacak.

Üçüncü adım, bina için protokol hazırlanması ve proje aşamasına geçilmesi. Bu süreçte binada da gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanması gerekiyor.

Dördüncü aşamada, ruhsat alma süreci başlıyor.

Son süreçte ise, TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.

MALİYETİN YARISINI DEVLET KARŞILACAK

Kampanya sağlanan finansal destek ile dikkat çekiyor. 100 metrekare 2+1 daireler için 1,5 milyon lira, 3+1 daireler için 1,8 milyon lira tutar belirlendi. Bu tutara kadarki maliyetin yarısını devlet karşılayacak, kalan tutara ise kredi verilecek.

Kredinin faiz oranı yüzde 0,79 olurken, yüzde 10 peşinat talep edilecek, 10 yıl vade hakkı tanınacak. Aylık ödeme 2+1 daire için 5 bin 625 liradan, 3+1 daire için 6 bin 750 liradan başlayacak.

Öte yandan dönüşüm sürecinde 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Dönüşüm kampanyası, önce İstanbul’da başlatılacak, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Eğer başvuru daha çok olursa, dönüştürülecek binalar kura ile belirlenecek.