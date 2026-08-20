İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor." dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA 515 RİSKLİ YAPI TAMAMLANDI

En çok talep alan ilçelerden olan Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda, 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

Seyitnizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirilirdi.

Mahallede, riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başlarken 67 yapı ise sırada bekliyor.

HER KONUTA 875 BİN LİRAYA KADAR HİBE

Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.

Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.