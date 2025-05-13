Yaş çay fiyatı belli oldu

Karadeniz Bölgesi'nde tarım yapan kişileri ilgilendiren yaş çay alım fiyatı belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelini yüzde 33.89 oranında artırarak 25.44 liraya yükseltti.

Çay kesim işlemlerinin ardından satış yapılırken üreticilerin alacağı tutar da böylece belli olmuş oldu.