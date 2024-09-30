Yaş çay ödemeleri başlıyor

ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.



ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.



Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekebilecekleri kaydedildi.