Yaş fıstık güldürdü, kuru fıstık üzdü

Gaziantep'te bu yıl Antep fıstığı rekoltesi yüksek olmasına rağmen fiyatlar düşmedi.



Geçen yıl kilogram fiyatı 400 lira olan Antep fıstığı, bu yıl en düşük 500 liradan satışa sunuldu.



Üreticiler, yaş fıstık satışının fiyatları etkilediğini belirtti.



Fıstık üreticileri, hasat döneminde bol verim alınmasına rağmen fiyatların düşmemesinin sebebinin artan maliyetler olduğunu söyledi.



Ayrıca fıstığa yüksek talebin de fiyatları düşmesini engellediği kaydedildi.