Yasa dışı bahis soruşturması: Altın bozdurup banka almış

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.



"BAHİS OLUŞUMLARINI BİLDİRİYORUZ"



Kork'un ifadesinde, "PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım." dediği öğrenildi.



TESPİTLERİ YERSİZ BULDU, "SENARYO" DEDİ



Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" ifadelerini kullandı.



GİZLİ TANIĞIN BORÇLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



Dosya kapsamında yer alan gizli tanık Cesur'un beyanlarını kabul etmediğini belirten Kork, "Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım." savunmasını yaptı.



Gizli tanığın elindeki senetten dolayı kendisine düşmanlık beslediğini iddia eden Kork, "Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.



ALTIN VE ZİYNET BOZDURUP BANKA ALMIŞ



İfadesinde MASAK'ın raporu ile ilgili de konuşan Kork, söz konusu raporun kümül veriler içerdiğini ve bahse konu rakamların firma için hayatın akışına uygun olduğunu savundu.



Kork, "Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir." şeklinde konuştu.



Kork, banka alım sürecinin MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreç olduğunu iddia etti.



"GÜNDE BİN 500 HESAP KAPATIYORUZ"



İfadesinin devamında şirkette yasa dışı faaliyetler mücadele için özel birimler kurduklarını belirten Kork, "bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir." iddiasını seslendirdi.



Kork, söz konusu şirketler üzerinden bahis oynatmadığını, bahis oynanmasına aracılık etmediğini, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadığını iddia etti.

3 ÖDEME KURULUŞUNA YASAK



Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen üç ödeme kuruluşu için harekete geçildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi.



TCMB gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görüldüğü belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Soruşturma kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.



Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenirken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu.



Bankpozitif, Flash TV ve PayFix de devlet kontrolüne geçti.



BAHİS GELİRİ İLE PAYFİX'İ KURDU



Savcılık soruşturmasına göre Erkan Kork, 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne adım arttı.



Yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix isimli ödeme kuruluşunu kurdu. PayFix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paraları aklandı.



MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu raporlara yansıdı.