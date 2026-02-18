Yaşlı kurt Buffett kötüye giden işe daha fazla para harcamadı. Varlığını 1.9 milyar dolara sattı

"Berkshire Hathaway, orman yangınlarının milyarlarca dolarlık hasara yol açmasının ardından, Washington eyaletindeki yaklaşık 2 milyar dolarlık enerji varlığını satarak nadir görülen bir adım attı.

FT 'nin haberine göre, şirketin PacifiCorp adlı enerji şirketi, Oregon merkezli enerji şirketi Portland General Electric'e rüzgar santralleri, elektrik iletim hatları ve bir doğal gaz tesisini 1,9 milyar dolara satmayı kabul ettiğini açıkladı. Berkshire'e ait bu işletmenin yöneticileri, elde edilecek nakdin, birimin genel mali durumunu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını belirtti.

"BİLEREK KÖTÜYE GİDEN İŞE DAHA FAZLA PARA HARCAMAYACAĞIM"

Berkshire'ın başkanı Warren Buffett, iki yıl önce hissedarlara yazdığı yıllık mektubunda, Oregon ve Kaliforniya'daki orman yangınlarındaki rolüyle ilgili davalar ilerlerken, 1,1 trilyon dolarlık şirketin "bilerek kötüye giden bir işe daha fazla para harcamayacağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Buffett "Berkshire Hathaway Energy'nin orman yangınlarından kaynaklanan kayıplarının nihai rakamını öğrenmemiz ve savunmasız batı eyaletlerindeki gelecekteki yatırımların uygunluğu konusunda akıllıca kararlar verebilmemiz yıllar alacak." açıklamasında bulunmuştu.

BUFFETT GÖREVİNİ DEVRETMİŞTİ

Bu satış, Berkshire için nadir görülen bir geri dönüşü işaret ediyor ve Greg Abel'in CEO olarak görev süresinin başlarında gerçekleşiyor. Bu yılın başında Buffett, geniş yatırım ve sanayi işletmesinin günlük operasyonlarını, Berkshire'ın enerji işinde yükselen ve sektördeki anlaşmaların düzenlenmesine yardımcı olan Abel'e devretti.

Berkshire, getiriler azalsa bile yatırımlarına uzun zamandır sadık kalıyor ve yatırımcılar, Abel'in selefinden farklı bir yaklaşım sergileyip sergilemediğine dair işaretleri yakından takip edecekler.

1996'da hissedarlara dağıtılan bir işletme kılavuzuna göre, Buffett yatırımcılara, iş ortağı Charlie Munger ile birlikte "En azından bir miktar nakit üretmelerini beklediğimiz sürece, düşük performanslı işletmeleri satmak konusunda çok isteksiz olduklarını" söylemişti.

Şirket ayrıca, paketlenmiş gıda şirketi Kraft Heinz'in iki ayrı işletmeye bölünme planını açıklamasının ardından, bu şirketteki hissesini satmayı da değerlendiriyor. Buffett bu hamleye karşı çıkmıştı.

BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLDU İDDİASI

Berkshire'ın enerji iş kolu ve PacifiCorp birimi, 2020 ve 2022 yıllarında yüz binlerce dönümlük alanı yakıp çok sayıda ölüme yol açan orman yangınlarının ardından yoğun bir incelemenin merkezinde yer aldı. Bölüm, fırtınalar sırasında elektrik hatlarını kapatmamakla suçlanıyor.

Düzenleyici kurumlara yapılan açıklamalar, altı eyalette müşterilerine hizmet veren PacifiCorp'un geçen Eylül ayına kadar orman yangınlarıyla ilgili olarak 1,4 milyar dolar tazminat ödediğini ve felaketlerle bağlantılı muhtemel kayıplarını 2,9 milyar dolar olarak belirlediğini gösteriyor. Şirket, likiditesinin "orman yangınlarından önemli ölçüde etkilendiğini" söyledi.

SATIŞ NEDENİ AÇIKLANDI

PacifiCorp, Washington'daki varlıklarını satma kararının gerekçesi olarak faaliyet gösterdiği altı eyalet arasındaki "farklılaşan" politikaları gösterdi ve yaptığı açıklamada "bu zorlukların şirketin finansal istikrarını, likiditesini ve kredi notlarını etkilediğini" belirtti.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu satış, PacifiCorp'un mali durumunu güçlendirmek ve hizmet verdiği bölgedeki operasyonları basitleştirmek için kritik bir adım olacaktır."

Şirket, Washington'da bulunan ve 578 megawatt elektrik üreten hidroelektrik santralini elinde tutacak.

Portland General Electric, yıllık 1,4 milyar dolarlık bir tarife tabanıyla 140 bin müşteriyi bünyesine katmayı bekliyor. Bu rakam, düzenleyicilerin şirketin getiri elde etmesine izin vereceği varlıkların değerini ölçüyor. PGE, "Washington dışındaki orman yangınlarıyla ilgili olanlar" da dahil olmak üzere bazı yükümlülüklerin işlemden hariç tutulduğunu belirtti.