Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2025 Nisan engelli evde bakım yardımı ödemeleri

Gelecek ayın yaşlı ve engelli maaşlarının yatırılacağı tarih, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan yaşlı ve engelli aylıkları için tarih araştırmaları bu yılın ilk dini bayramı öncesinde hız kazandı. İşte, 2025 Nisan engelli evde bakım yardımı ödemelerinde son bilgiler...



30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, Nisan ayı ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Konuya dair Bakanlık ya da kamu görevlilerinden açıklama gelmedi.



2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırmıştı.



30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Bu tarihlerden önce engelli maaşı ödemesi bekleniyor.



Konuya ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

