Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı ödemeleri bekleniyor

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.



Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?



65 yaş aylığı 4.181,63 TL’den memur maaşına yapılan zamla birlikte 4.664 TL’ye yükseldi.