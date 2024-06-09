ntv.com.tr

Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı.

​​​​​​​Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. ​

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...