Yat limanı sayısı artıyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, deniz turizminde yaşanan yükselişle Türkiye'nin yerli ve yabancı tekneler için önemli bir destinasyon haline geldiğini kaydetti.



Teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacı için gerekli altyapı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, son dönemlerde yat turizmine olan ilginin arttığını ifade etti.



Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi ve yatların seyir güzergahlarında bulunmasıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Yat turizminde gerçekleşen yükselişle Türkiye'ye uğrak yapan teknelere hizmet verecek noktaların da artması ihtiyacının doğduğunu belirten Uraloğlu, kıyı kentlerinde bulunan çeşitli deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri sorununun çözümü noktasında gerekli projelerin hayata geçmesi için bakanlık olarak tüm desteği verdiklerini aktardı.



"YAT LİMANI KAPASİTESİNİ 25 BİN 38'E ÇIKARDIK"



Denizcilik sektörüne yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kaptanlığında denizcilik sektöründe büyük mesafeler katettik. 2002'de 41 olan yat limanı sayısını son açılan 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63'e çıkardık.

2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitesini yaptığımız yatırımlarla yüzde 194 artırarak 25 bin 38'e çıkardık. Yapımları devam eden ve yapımını planladıklarımızla yat limanı sayımızı 74'e, tekne bağlama kapasitesini ise 29 bin 29'a yükselteceğiz." bilgilerini verdi.



Muğla'da Dalaman ile Datça, Antalya'da Gazipaşa ile Demre, İstanbul'da Haliç ve Tekirdağ'da Tekirdağ Yat Limanı olmak üzere toplam kapasiteleri 2 bin 291 tekne olan yerde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Toplam yat limanı kapasitesini 1700 daha artıracak olan İzmir'de Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin'de Aydıncık, Çanakkale'de ise Lapseki yat limanlarında planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.