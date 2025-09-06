Yat ve gezi teknelerine yüzde 8 ÖTV getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden belirlendi.

Buna göre yat, kotra, 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları için yüzde 0 olan ÖTV vergisi yüzde 8 olarak tespit edildi.



SİLAH TAŞIMA HARÇLARIN ZAM

Öte yandan Cumhurbaşkanı kararı ile resmi makamlar tarafından verilecek silah taşıma müsaade vesika ve ruhsatları için uygulanacak harç tutarları da yeniden belirlendi.



Yeni ruhsat harçları şöyle:



- Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) 31 bin 600 TL'ye,



- Bulundurma vesikaları 50 bin 565 TL'ye,



- Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri bin 225 TL'ye yükseldi.