Yat ve teknecilik sektöründe ekonomik büyüklük 5,5 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yat ve teknecilik sektörünün ihracatının 2 milyar dolara, yan sanayi ile toplam ekonomik büyüklüğünün ise 5,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, sektörün yıllık büyüme oranının ortalama yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Ticaret Odası (DTO) Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 1982’den bu yana sektörün “amiral gemisi” olarak nitelendirdiği Deniz Ticaret Odası çatısı altında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadeniz’de dün yaşanan iki gemi olayıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün KAIROS adlı gemide çıkan yangına başarılı bir şekilde müdahale ettiğini ve 25 denizcinin kurtarıldığını belirtti. VIRAT isimli gemide ise hayati tehlikenin bulunmadığını ifade etti.

Denizciliğin meslekten öte bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Emeğini denizden çıkaran herkes bu mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi bilir.” dedi.

“2025 TÜRK DENİZCİLİĞİNİN ALTIN YILI OLDU”

Türkiye’nin denizcilikte geldiği noktayı değerlendiren Uraloğlu, 217 liman tesisi, 85 tersane, 65 yat limanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizciyle Türkiye’nin dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Uraloğlu, Türk Deniz Ticaret Filosunun dünya sıralamasında 10’uncu sıraya yükseldiğini hatırlatarak, “2002’de 8,9 milyon dedveyt ton olan Türk sahipli filo, 2025’in ilk yarısında 53,1 milyon dedveyt tona ulaştı. Bu başarı bizim için yeterli değil, daha üst sıralara çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Limanlarda rekorların sürdüğünü belirten Uraloğlu, 2024 yılında yük elleçleme miktarının 532 milyon tona, konteyner rakamının ise 13 milyon 529 bin TEU’ya ulaştığını, Aliağa Limanı’nın da dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı listesine eklendiğini söyledi.

“Türk gemi adamları Panama bayraklı gemilerde görev alabilecek”

Londra’da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu’nda iki önemli anlaşma imzaladıklarını açıklayan Uraloğlu, Türk gemi adamlarının artık dünyanın en büyük ikinci filosuna sahip Panama bayraklı gemilerde görev alabileceğini belirtti. Böylece Türkiye’nin yeterlik belgelerinin tanındığı ülke sayısı 42’ye yükseldi.

Türkiye’nin yat turizmi alanında da cazibe merkezi hâline geldiğini söyleyen Uraloğlu, 2002’de 41 olan yat limanı sayısının bugün 65’e, bağlama kapasitesinin ise yaklaşık 26 bine çıktığını kaydetti.

Kruvaziyer turizmindeki artışa dikkat çeken Uraloğlu, “Bu yılın 10 ayında kruvaziyer gemi sayısı yüzde 15 artarak 1278’e, yolcu sayısı ise 2 milyon 21 bine ulaştı.” dedi.

Ro-Ro taşımacılığında da yükselişin sürdüğünü belirten Uraloğlu, yeni hatların devreye alınmaya devam ettiğini ifade etti.

“ELEKTRİKLİ VE HİBRİT YAT ÜRETİMİNDE DE ÖNE ÇIKIYORUZ”

Yat ve tekne sanayisinin teknolojik yeniliklerle güçlendiğini belirten Uraloğlu, çevre dostu elektrikli ve hibrit yatların da Türkiye’de üretildiğini söyledi. Türkiye’nin refit ve retrofit alanlarında da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

2004’te hayata geçirilen ÖTV’siz yakıt desteği programına değinen Uraloğlu, bugüne kadar sektöre yaklaşık 20 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti. Yeşil dönüşüm kapsamında hurda gemi karşılığı yeni inşa teşviklerinin de sektör tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Denizcilik sektöründe yapılacak daha çok iş olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Sektörde daha etkin ve verimli bir hizmet için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise sürdürülebilir deniz taşımacılığı için çevreci ve dijital dönüşümün zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

Toplantıya Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve sektör temsilcileri de katıldı.