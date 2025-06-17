Yatırım teşviklerine süre ve tutar sınırı geliyor

AK Parti, yatırım ve finansman desteklerinde yeni düzenlemeler içeren 21 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklif kapsamında, yatırım teşvik belgelerinde kurumlar vergisi indirimi uygulaması süreyle sınırlandırılırken, Ar-Ge personeline sağlanan vergi teşviklerine de üst sınır getiriliyor.

YÜZDE 60 İNDİRİM



Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle, indirimli kurumlar vergisinden yararlanma süresi, uygulamanın başladığı tarihten itibaren en fazla 10 hesap dönemiyle sınırlandırılacak. Tüm yatırımlar için kurumlar vergisi oranı ise yüzde 60 indirimli uygulanacak.

Ayrıca, teşvikten kazanılmış hak kapsamında elde edilen ancak kullanılmayan yatırıma katkı tutarlarının, sonraki dönemlerde dikkate alınamayacağı hüküm altına alınacak.



Yatırım teşvik belgesi kapsamında hesaplanan yatırıma katkı tutarının, en fazla yüzde 50’sine kadar olan kısmı, ilk dört hesap döneminde kurumun diğer kazançlarına da uygulanabilecek. Bu oranı sıfıra kadar indirme ya da kullanıma açma yetkisi ise Cumhurbaşkanına verilecek.



Ar-Ge desteklerinde de dikkat çeken sınırlamalar geliyor. 5746 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası, aylık brüt asgari ücretin 24 katıyla sınırlandırılacak. Bu sınırın üzerindeki ücretler için teşvik uygulanmayacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde görev yapan personelin ücretlerinde sağlanan vergi teşvikleri ise brüt asgari ücretin 40 katını aşamayacak.

YETKİ BELGESİ ALMAYANLAR CEZA



Öte yandan, Serbest Bölgeler Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile bu bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, kendi bölgeleri ya da diğer serbest bölgelere gerçekleştirdiği ürün satışlarından elde ettikleri kazançlar, gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.



Yasa teklifiyle birlikte Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da da değişikliğe gidiliyor. Kıymetli madenlerin rafinajına dair işlemler Cumhurbaşkanının yetki alanına dahil edilirken, bu alandaki izinsiz faaliyetler için ciddi idari yaptırımlar getiriliyor.

Yetki belgesi almadan faaliyette bulunan kişi veya kurumlara 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak, ayrıca söz konusu iş yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulacak.

