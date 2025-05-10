Yatırımcılar arkalarına bakmadan kaçıyor... 26 yıl sonra bir ilk

Yatırımcılar, ABD varlıklarının, Avrupa'nın yeniden canlanan piyasaları lehine elden çıkarılmasının, emeklilik fonları ve diğer büyük kurumsal para yöneticilerinin dolar yatırımlarındaki büyük risklerini azaltmaya yönelik çok daha uzun vadeli bir hareketin başlangıcına işaret ettiğini söylüyor.



Wall Street bankaları, trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten yatırımcıların, düzensiz politika yapımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik saldırıları ve ticaret savaşının yansımalarına ilişkin endişeler nedeniyle ABD pozisyonlarını azaltmaya başladıklarına dair işaretler gördüklerini söylüyor.



ALMAN DİBS'LERİNE KAÇIŞ VAR



Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırılan gümrük vergisi açıklamalarının geçen ay küresel piyasaları sarsmasından bu yana ABD hisse senetleri kayıplarını neredeyse telafi etmiş olsa da, bu yıl negatif bölgede ve küresel emsallerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Dolar bu yıl yüzde 7'den fazla değer kaybederken, bazı yatırımcılar ABD'den Alman devlet borçlanma senetleri gibi diğer varlıklara "sermaye kaçışına" işaret ediyor.



Pictet Asset Management'ın baş stratejisti Luca Paolini "Bu gerçekleşiyor. Yavaş ama kaçınılmaz olacak." dedi. Nispeten ucuz hisse senedi piyasaları ve Almanya liderliğindeki savunma harcamaları çılgınlığı gibi Avrupa ekonomik büyümesi için katalizörlerin bir karışımının Avrupa'yı “en mantıklı” hedef haline getirdiğini de sözlerine ekledi.



26 YIL SONRA BİR İLK



Bank of America tarafından yapılan bir anket, yatırımcıların Mart ayında ABD hisse senedi tahsislerinde “şimdiye kadarki en büyük” kesintiyi yaptıklarını gösterirken, dünyanın en büyük ekonomisinden çıkıp Avrupa'ya yönelimin 1999'dan bu yana en keskin şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.



EURO EZBER BOZDU



Küresel sermayedeki büyük değişimlerin bir işareti olarak, euro son haftalarda Alman devlet tahvilleriyle aynı anda yükselerek alışılagelmiş düzeni bozdu ve yatırımcıların dolar dışı liman varlıkları aradığını gösterdi. Yatırım bankaları, kurumsal yatırımcıların spot işlemlerde ABD doları satmaya ve euro almaya devam ettiğini bildirdi.



DOLARDA SATIŞ VAR



Bank of America'nın küresel G10 FX stratejisi başkanı Thanos Vamvakidis, bankanın "sadece son haftalarda gerçek para dolar satışı" görmeye başladığını söyledi. Deutsche Bank'ın küresel FX Araştırma Başkanı George Saravelos, "son üç ayda gerçek para yatırımcılarından önemli miktarda ABD doları satışı" gördüklerini söyledi.



DEV FON ABD HİSSESİ, AVRUPA BORSALARINDA HİSSE ALIYOR



Danimarka emeklilik fonları ilk çeyrekte 2022'den bu yana ilk kez ABD hisselerini satmaya başladı ve 2018'den bu yana Avrupa borsalarında işlem gören en büyük hisse alımını gerçekleştirdi.



BNP Paribas'ın küresel makro strateji başkanı Sam Lynton Brown, Avrupa emeklilik fonlarının tahsisatlarını 2015 seviyelerine düşürmeleri halinde bunun 300 milyar euroluk dolar varlığı satmak anlamına geleceğini söyledi.



HEDGE ETMEYENLER ACI BİLANÇOYU GÖRDÜ



Doların bu yılki düşüşü, ABD varlıklarına sahip olan ancak kur riskini hedge etmeyen yabancı yatırımcılar için özellikle acı verici oldu.



Birçok yatırımcı, ABD piyasalarının uzun vadeli büyümesine karşı bahis oynamanın risklerini göz önünde bulundurarak acele bir karar vermiyor.