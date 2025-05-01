Yatırımcılar Asya para birimlerine yöneliyor: Doların zayıflaması beklentileri artırdı

ABD’nin ticaret politikalarının küresel piyasalarda belirsizliğe yol açması, yatırımcıların gelişmekte olan Asya para birimlerine yönelmesine neden oldu.

Reuters tarafından yayımlanan bir ankete göre, yatırımcılar Singapur doları, Hindistan rupisi, Tayland bahtı ve Filipin pesosu gibi para birimlerinde uzun pozisyonlarını artırdı.

10 katılımcının yer aldığı iki haftalık anket, Güney Kore wonu, Tayvan doları ve Malezya ringgiti için de Ekim ayından bu yana ilk kez yükseliş beklentisinin doğduğunu ortaya koydu.

SON YILLARIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Dolar, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle Nisan ayında son 2,5 yılın en kötü performansını sergiledi.

Ancak Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığı yönündeki sinyallerle son günlerde bir miktar istikrar kazandı.

Filipin pesosu, Nisan ayında yüzde 2,6 değer kazanarak Eylül ortasından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Anket ayrıca Çin yuanı ve Endonezya rupisi üzerindeki kısa pozisyonların azaldığını gösterdi. Ancak rupiah üzerindeki genel görünüm hala zayıf.

Mart ayından bu yana düşüş trendinde olan rupiah, nisan başında rekor düşük seviyeyi gördü. Bu gelişme üzerine Endonezya Merkez Bankası hem vadeli piyasalara müdahale etti hem de faiz oranlarını sabit tuttu.