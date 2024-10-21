Yatırımcılara IBAN uyarısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yatırımcıları dolandırıcılara karşı uyardı.



Dolandırıcıların telefonla ya da sosyal medya hesaplarında sermaye piyasasında faaliyette bulunan yetkili kurumların ünvanları ile logolarını, sahte olarak düzenlenen aracılık faaliyeti belgelerini ve kurumlarda çalışan kişilerin ad ve soyadlarını kullandığı belirtildi.



Yüksek getiri vaatleri ile yatırımcıların yeni hesap açmaya ikna edildiği ve bu hesaplara para göndermesinin istendiği yönünde ihbarların arttığı bildirildi.



TSPB, yatırımcıların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.



Bu noktada yatırımcılara, kurumların resmi iletişim ve internet sitesi bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.



Ayrıca banka hesabı ve IBAN bilgilerinin yetkili kurumlardan teyit edilmesi gerektiği kaydedildi.



Yapay zeka tabanlı tekniklerle hazırlanan sahte sosyal medya hesapları ve videolarla devlet büyükleri başta olmak üzere, tanınmış iş insanlarının ses ve görüntüleri ile birlikte hazırlanan videoların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.