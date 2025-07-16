Yatırımcıların ilgisi teknoloji hisselerinde

Yatırımcılar, Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasıyla tetiklenen sert düşüşün ardından, son 16 yılda görülen en hızlı şekilde ABD teknoloji hisselerine yöneldi. Bank of America’nın anketine göre, Nisan ile Temmuz ayları arasında fon yöneticilerinin teknoloji sektörüne olan tahsisatı Mart 2009’dan bu yana en büyük artışı gösterdi.



Nasdaq Bileşik Endeksi, Nisan ayındaki dip seviyelerinden bu yana %33’ten fazla yükselerek art arda rekorlar kırdı. Bu yükselişin başını Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Tesla ve kısa süre önce 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Nvidia gibi “Muhteşem Yedili” çekiyor.



“Büyük teknoloji yeniden direksiyona geçti,” diyen Barclays’ten Venu Krishna, yatırımcıların güçlü kazanç, yüksek kâr marjları ve sağlam nakit akışına sahip teknoloji hisselerine güven duyduğunu belirtti. Büyük teknoloji şirketlerinin 2'nci çeyrek bilançoları öncesinde beklentiler oldukça yüksek.



Artan ilgiye rağmen bazı endişeler sürüyor. Teknoloji, hâlâ en pahalı sektörlerden biri olarak görülüyor ve fon yöneticileri genel olarak ABD varlıkları konusunda temkinli. Geçen ay yüzde 1 oranında düşük ağırlıklı olan teknoloji sektörü, bu ay %14 oranında yüksek ağırlıklı pozisyona geçti.



Öte yandan, bu yıl yüzde 10 değer kaybeden ABD doları, ABD’nin ticaret ve maliye politikalarına yönelik daha geniş kaygıları yansıtıyor. Yine de yapay zekâ ile ilişkili sektörler yatırımcılar için iyimserlik yaratmaya devam ediyor.