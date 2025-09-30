Yatırımcının yeni gözdesi gümüş

Altının rekor üstüne rekor kırmasıyla bazı yatırımcılar gümüşe yöneldi. Gümüşün fiyatları 14 yılın zirvesini gördü.



Son 9 ayda gram altının getirisi Türk Lirası üzerinden yüzde 70 iken gram gümüşün getirisi ise yüzde 80 oldu.



Gümüşe talep artsa da birçok kişi yatırımda güvenli limanı altın olarak görmeye devam ediyor.



Eylül başında 51 lira olan gümüşün gramı pazartesi itibarıyla 60 liranın üzerine çıktı.

