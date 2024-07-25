Geçtiğimiz hafta tüm dünyada iş akışını durduran yazılım krizinin faturası belli oldu.
Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren Crowdstrike kaynaklı aksaklık sonrası, dünya çapında hava yolu firmaları başta olmak üzere birçok işletmeyi etkileyen bir kesinti yaşandı.
Sürecin şirketleri uğrattığı maddi zarar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
YAZILIM KRİZİ ŞİRKETLERE 5,4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ
ABD Fortune 500 Listesi'ndeki Microsoft hariç diğer şirketlerin zararı 5,4 milyar dolara ulaştı.
En fazla zarar 1,94 milyar dolarla sağlık sektöründe görülürken, bunu 1,15 milyar dolarla bankacılık ve 860 milyon dolarla hava yolu şirketleri izledi.
Ağırlıklı ortalama kayıp Fortune 500 şirketi başına 44 milyon dolara karşılık geliyor.
Yazılım krizi Fortune 500 listesindeki 125 şirketi direkt olarak etkiledi.
Krizden perakende sektöründeki şirketlerin yüzde 43'ü; sağlık ve bankacılık şirketlerinin 4'te 3'ü, havayolu şirketlerinin ise tamamı etkilendi.
Fortune 500 kapsamında bulunan şirketlerin yıllık geliri 2,24 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Şirketler zararı büyük oranda kendileri karşılayacak.
Düşük poliçe miktarları nedeniyle sigorta şirketleri zararın yalnızca yüzde 10 ila yüzde 20'sini ödeyecek.
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