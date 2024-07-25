Geçtiğimiz hafta tüm dünyada iş akışını durduran yazılım krizinin faturası belli oldu.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren Crowdstrike kaynaklı aksaklık sonrası, dünya çapında hava yolu firmaları başta olmak üzere birçok işletmeyi etkileyen bir kesinti yaşandı.

Sürecin şirketleri uğrattığı maddi zarar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

YAZILIM KRİZİ ŞİRKETLERE 5,4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ



ABD Fortune 500 Listesi'ndeki Microsoft hariç diğer şirketlerin zararı 5,4 milyar dolara ulaştı.



En fazla zarar 1,94 milyar dolarla sağlık sektöründe görülürken, bunu 1,15 milyar dolarla bankacılık ve 860 milyon dolarla hava yolu şirketleri izledi.

