ntv.com.tr

Yazılım krizinin faturası belli oldu

Geçen hafta dünya çapında elektronik hizmetlerde kesintiye neden olan yazılım krizinin mali faturası belli oldu. ABD Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin toplam kaybı 5,4 milyar dolar olarak açıklandı. En fazla kayıp ise sağlık sektöründe yaşandı.

Yazılım krizinin faturası belli oldu
Microsoft: 8,5 milyon cihaz olumsuz etkilendi

Microsoft: 8,5 milyon cihaz olumsuz etkilendi

Haberi Görüntüle

Geçtiğimiz hafta tüm dünyada iş akışını durduran yazılım krizinin faturası belli oldu.

'a siber güvenlik hizmeti veren Crowdstrike kaynaklı aksaklık sonrası, dünya çapında hava yolu firmaları başta olmak üzere birçok işletmeyi etkileyen bir kesinti yaşandı.

Sürecin şirketleri uğrattığı maddi zarar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

KRİZİ ŞİRKETLERE 5,4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

ABD Fortune 500 Listesi'ndeki Microsoft hariç diğer şirketlerin zararı 5,4 milyar dolara ulaştı.

En fazla zarar 1,94 milyar dolarla sağlık sektöründe görülürken, bunu 1,15 milyar dolarla bankacılık ve 860 milyon dolarla hava yolu şirketleri izledi.

Yazılım krizinin faturası belli oldu - 1

Ağırlıklı ortalama kayıp Fortune 500 şirketi başına 44 milyon dolara karşılık geliyor.

krizi Fortune 500 listesindeki 125 şirketi direkt olarak etkiledi.

Krizden perakende sektöründeki şirketlerin yüzde 43'ü; sağlık ve bankacılık şirketlerinin 4'te 3'ü, havayolu şirketlerinin ise tamamı etkilendi.

Fortune 500 kapsamında bulunan şirketlerin yıllık geliri 2,24 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketler zararı büyük oranda kendileri karşılayacak.

Düşük poliçe miktarları nedeniyle sigorta şirketleri zararın yalnızca yüzde 10 ila yüzde 20'sini ödeyecek.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi?

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...