Yazlık kiraları otellerle yarışıyor | 30 bin TL'den başlayıp 200 bbin TL'ye kadar çıkıyor

Yazlık kiraları, otel fiyatlarıyla yarışıyor.

Otellerde yıllık iki kat artış olurken, plaj giriş ücretleri bile 200 liradan başlıyor.

BUTİK OTELDE KALMAK DAHA AVATAJLI

Yazlık bölgelerde kira artışları da yüksek...

Bazı yerlerde neredeyse butik otelde kalmak daha ucuza geliyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin raporuna göre, İzmir Foça'da kiralar 6 ayda yüzde 80 yükseldi.

Urla'da yüzde 45, Karaburun'da yüzde 35, Çeşme'de yüzde 30 artış oldu. Bodrum'da yüzde 55, Fethiye ve Marmaris'te yüzde 50 fiyat artışı yaşandı. Artış Datça'da ise yüzde 30 civarında gerçekleşti.

KİRALAMA FİYATLARI 30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yazlık bölgelerde kiralamalar aylık 30 bin liradan başlıyor. Kaş ve Kemer gibi yerlerde 75-90 bin lira aralığındayken Bodrum'da ise 60 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor.

Bu rakamlar denize kısmen mesafeli yerleri kapsarken denize çok yakın olan yerlerde aylık kira bedeli 200 bin liraya kadar çıkıyor.

Turizmin yoğun olduğu ilçelerde butik otel fiyatları ise gecelik 3 bin lira civarında seyrediyor. Bir ay otelde kalmanın ev fiyatına yakın olduğu belirtiliyor.

YÜKSEK KİRALARIN NEDENİ YABANCILARIN İLGİSİ

Rapora göre, yüksek kiraların en önemli nedenlerinden birinin yabancıların ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Ruslar Türkiye'den sadece bu yıl 16 bin 312 adet ev satın aldı.

Bu durum, özellikle Antalya ve ilçesi Alanya'daki fiyat artışlarını tetikledi.