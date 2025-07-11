Yediemin otoparklarında bekleyen araçlar satılıyor

Yediemin otoparklarında bekleyen araçların satış işlemleri hızlandı.

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulleri düzenlenmişti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuya ilişkin tebliği yayımlayarak satış sürecine ilişkin işlemleri hızlandırdı.



Tebliğle, bu araçların satışına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra trafik birimleri tarafından trafikten men edilen araç sahiplerine tebliğde bulunulacak. Bu araçlardan, sahipleri tarafından trafikten men edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayanlar, illerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde de milli emlak müdürlükleri tarafından satılacak.

SATIŞ BİLDİRİLECEK



Satış işleminden önce araç sahiplerinden adresi bilinenlere bu araçların satılacağı bildirilecek.



Görevlendirilecek makine mühendislerince düzenlenecek rapor sonucunda hurda durumda olduğu tespit edilen araçlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış firmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen bedelden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satılacak.



Düzenlenen rapor sonucunda hurda durumda olmadığı tespit edilen araçların satışı ise idarece yapılacak. Satışı yapılan araçlar için aracın teknik özelliklerini belirten cins, marka, model, tip, renk, motor ve şase numarası ile müşterinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı satış belgesi düzenlenecek.



ARAÇ ÜZERİNDEKİ ŞERHLER KALDIRILACAK



Satışı yapılan araçların üzerinde bulunan "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi şerhler kaldırılacak. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak, araç mülkiyeti tüm borç ve yüklerinden ari olarak yeni sahibine geçecek.



Alacağını karşılaması halinde satış tutarı, hak sahiplerine dağıtılacak. Bakiye bir tutar bulunması halinde araç sahibine tebligat yapılarak bir ay içerisinde müracaat edilmesi halinde bu tutarın kendisine verileceği bildirilecek.