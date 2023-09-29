Yellen'dan "federal hükümetin kapanmasının tehlikeli olacağı" uyarısı

Yellen, Georgia eyaletindeki Savannah Limanı'nda, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerika'da Yatırım" gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yaklaşmakta olan ABD federal hükümetinin "olası kapanma"sına da değinen Yellen, "Bu sabah Washington'dan ayrıldığımda, Kongre'nin tehlikeli ve gereksiz bir kapanmayı önlemek için yasayı zamanında geçirip geçirmeyeceği hala belirsizdi." dedi.



Yellen, Senato'nun, iki partinin de katılımıyla kısa vadeli bir finansman tasarısı üzerinde çalıştığına işaret ederek, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin de hükümeti açık tutmak ve temel öncelikleri finanse etmek için işlerini yapmalarının ve hızlı hareket etmelerinin önemli olduğunu söyledi.



ABD'nin son 2,5 yılda tarihi bir ekonomik toparlanma yaşadığını dile getiren Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğini, enflasyonun da zirve noktasından önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.



Yellen, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler sorumlu bir şekilde hareket etmezse" Amerikalı ailelerin zarar göreceğini ve kaydedilen ilerlemeyi baltalayabilecek ekonomik dalgalanmaların yaşanabileceğini belirterek, kapanmanın çiftçi ve küçük işletme kredilerinden gıda ve iş yeri güvenliği denetimlerine kadar pek çok temel hükümet işlevini etkileyeceğini vurguladı.



"FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa, bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.



Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.



Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.