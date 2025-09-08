Yemek kartı devlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, Türkiye’de yemek kartı sektörünün en büyük oyuncuları Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma açtı.



Kurul, dört şirketin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini araştıracak.



Önaraştırmada elde edilen bulgular, söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğine işaret etti. Bunun üzerine Kurul, ilgili taraflar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.