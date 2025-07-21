Yeni dönem başlıyor: 6 ay içinde geri alınmazsa satışa çıkarılacak

Yediemin otoparklarında yıllardır çürümeye terk edilen araçların satışı için süreç hızlandı.



9. Yargı Paketi çerçevesinde yapılan düzenlemeyle trafikten men edilerek alıkonulan araçların satış usulleri netleştirildi.



Buna göre, söz konusu araçların sahiplerine emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından bildirim yapılacak.



Bildirim sonrası 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçlar için satış işlemleri başlatılacak.

PAZARLIKLA SATILACAK



Hurda olduğu belirlenen araçlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak.



Hurda olmayan araçlar iser kent merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.



Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulama, hem otoparklardaki araç yoğunluğunu azaltacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

