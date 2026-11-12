Son dakika... Fon tasfiyesinde görevli banka personeline yasal dokunulmazlık getiriliyor

AK Parti, Meclis Başkanlığına 15 maddeden oluşan torba kanun teklifi sundu. Teklifle, olağanüstü fon tasfiyesinde süreci yürüten Ziraat Bankası , İş Bankası ve bankaların personeline mali, idari ve hukuki sorumsuzluk getiriliyor. Bu hukuki güvence, iki bankanın da görev alanında olmamasına rağmen kanunla bu görevi üstlenmeleri nedeniyle getiriliyor.

Tasarıda, “Bankalar ile bunların söz konusu eylem ve işlemleri yürütmekle görevlendirdikleri kişilerin” yasal güvence altına alınması öngürüldü.

Tasarıdaki ifade şöyle:

"Bu Kanunla ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile bu süreçlerle bağlantılı tasfiye veya devretme ve devralma işlemlerini yürüten 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki bankalar ile bunların söz konusu eylem ve işlemleri yürütmekle görevlendirdikleri kişilerin konusu suç teşkil eden fiilleri hariç olmak kaydıyla, görevleri ile ilgili 17/9/2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmaz.”

Tasarının gerekçesinde düzenleme için şöyle denildi:

17 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

“17 Eylül 2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluklarının doğmaması öngörülmektedir. Böylece, tasfiye işlemleri ile finansal sistemin güven ve istikrarının korunmasına yönelik işlemlerin hukuki belirlilik içerisinde ve süratle sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Bu düzenleme, suç teşkil eden fiilleri kapsamamakta; yalnızca Kanunun öngördüğü olağandışı tasfiye ve geri kazanım görevleri ile finans sektörlerinin güven ve istikrarının korunmasına yönelik işlemlerin hukuki güvence içerisinde yerine getirmeleri sağlanmaktadır.”

Kanun teklifiyle, 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları da tamamen siliniyor. Böylece 2 milyondan fazla kişinin 5 milyarın üzerinde olan borcu silinmiş olacak.