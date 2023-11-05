Yeni haftada piyasaları ne bekliyor?

Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD'de Fed'in amaçladığı şekilde ekonomik aktivitenin hız kaybettiği sinyalini verdiğini söyledi. Tarım dışı istihdam ekimde 336 bin kişi artmıştı.



ABD'de açıklanan istihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimaller oldukça gerilerken Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor



Geçen hafta, New York borsasında haftayı Nasdaq endeksi yüzde 6,61, S&P 500 endeksi yüzde 5,88, Dow Jones endeksi ise yüzde 5,07 yükselişle tamamladı.



6 Kasım ile başlayan haftada salı dış ticaret dengesi, çarşamba toptan stoklar, perşembe Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.



AVRUPA BORSALARINDA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



Avrupa borsalarında da geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, söz konusu yükselişte açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.



Analistler, bölgede enflasyonda görülen yavaşlamanın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika adımlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, bölge ekonomisindeki daralmanın sınırlı kalmasının yumuşak iniş ihtimalini artırarak risk iştahını beslediğini ifade etti.



Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi de yüzde 3,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,71, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 5 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 artış kaydetti.



Gelecek hafta pazartesi Almanya'da fabrika siparişleri ve hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da sanayi üretimi, Euro Bölgesinde ÜFE, çarşamba Almanya'da TÜFE, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, cuma İngiltere'de büyüme takip edilecek.



ASYA'DA DA OLUMLU HAVA



Asya piyasalarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.



Çin'de Evergrande'nin borç yapılandırmasına ilişkin duruşmanın aralık ayına ertelenmesiyle şirketin zaman kazandığı yönündeki algı Asya piyasalarını olumlu etkileyen unsurlardan biri oldu.



Merkez bankalarının faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesi Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkiledi. Japon hükümeti de öngörülerden daha güçlü bir ekonomik destek paketi açıkladı.



Haftalık bazda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,16, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,09, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.



Gelecek hafta salı Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Çin'de enflasyon takip edilecek.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Haberi Görüntüle YURT İÇİNDE GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİNDE OLACAK



Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 7.705,99 puandan tamamladı.



Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,76 üzerinde 28,3891'den tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu sunumunda, "Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Gelecek hafta pazartesi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, salı hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek.