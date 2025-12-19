Yeni harçlar belli oldu. Galerici, kuyumcu, emlakçı, diş hekimi ve hastaneler de ödeyecek

Bir süredir üzerinde çalışılan ve Meclis'ten geçerek kanunlaşan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Veterinerlerden doktorlara, diş hekimlerinden kuyumculara ve hatta galericilere kadar birçok sektörde yeni harçlar ortaya çıktı.

RUHSAT VE YETKİ BELGELERİNE YENİ HARÇLAR

Kanunla birlikte birçok sektörü ilgilendiren yıllık ruhsat ve yetki belgesi harçları yeniden düzenlendi.

Özel sağlık kuruluşları, ağız ve diş sağlığı merkezleri, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri için uygulanacak yıllık ruhsat bedelleri de kanunda açık şekilde yer aldı. Büyükşehir belediyesi olan illerde, nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde bu harçların bir kat artırımlı uygulanacağı belirtildi.

Ticaret yetki belgeleri kapsamında, kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden (Her yıl için) 30 bin lira, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgelerinden (Her yıl için) 20 bin lira, Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden (Her yıl için) 20 bin lira ödenecek.

Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanacak.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler için her yıl, muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olarak uygulanacak.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnamelerde her yıl için, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira, Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira, Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin lira alınacak.

Hayvanların muayene edildiği, hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler için her yıl Veteriner hekim muayenehane ruhsatı 10 bin lira, Veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20 bin lira, Hayvan hastanesi ruhsatı 40 bin lira olacak.

Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri kapsamında, kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurumları faaliyet izin belgeleri 5 milyon lira, kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgeleri 5 milyon lira oldu.

Havayolu ve genel havacılık işletme ruhsat harçları için her yıl, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 2 milyon lira, sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1 milyon 500 bin lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1 milyon lira, hava taksi işletmesi ruhsat harcı 500 bin lira, genel havacılık işletme ruhsatı 100 bin lira olacak.