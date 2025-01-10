Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf erteleme istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme cihazı alım süresinin uzatılması çağrısı yaptı.



Yeni nesil ödeme cihazı piyasasında henüz rekabetin oluşmadığını ve fiyatların çok yüksek olduğunu belirten Palandöken, piyasada yeteri kadar cihazın da bulunmadığını söyledi.



Palandöken, "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazın süresinin uzatılması gerekliliği var. Bu sürenin makul bir süre olan yani en az 6 ayla uzatılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasını Sayın Maliye Bakanımızdan rica ediyoruz." dedi.



Bugün itibariyla yeni nesil cihazların alınması zorunluluğu olduğunu belirten Palandöken, "Ancak buna hem esnaf hazır değil hem piyasada yeterli miktarda kaydedici cihaz yok. Fiyat birlikteliği tam manasıyla rekabet ortamı oluşmadığı için sıkıntı büyük." ifadesini kullandı.



Palandöken, 6 aylık ertelemenin hem esnafı hem de cihazların işletilme sürecini rahatlatacağını söyledi.