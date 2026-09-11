Yeni paralar tedavüle girdi

E9 Emisyon Grubu 9'ncu tertip 50 TL ve 8'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu 9'uncu tertip 50 TL ve 8'inci tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 9'uncu tertip 50 TL ve 8'inci tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavül de bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'ya, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.