Yeni sondaj gemisi Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından filoya katılan iki yeni sondaj gemisi ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar, "Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı" dedi.

12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Akdeniz’deki operasyonlarda görev yapacak.



Bakan Bayraktar ikinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirtti. Böylece Türkiye'nin, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükseleceğini söyledi.



Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi.



Mavi Vatan’da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."