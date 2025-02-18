Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sektörüne yönelik iki yeni kampanyayı duyurdu.



Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının 81 ilde bu yıl sonunda başlatılacağını açıkladı.



Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun vade oranlarıyla kazançlı bir yatırım imkanı sunacaklarını dile getirdi.



Diğer projenin de Emlak Konut ile başlatılacağını belirten Kurum, kampanyalarla birlikte sektörün hareketleneceğini ifade etti.



Kurum, Emlak Konut kampanyasının ise diğer gelir gruplarındaki vatandaşlar için uygun vade oranlı, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız sunulacağını söyledi.



Yarın başlayacak yeni kampanyanın ayrıntıları bu hafta içinde Emlak Konut tarafından duyurulacak.