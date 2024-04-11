Yeni turistik trenler yola çıkıyor

“TRENLERİMİZ KÜLTÜREL İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK”



Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni’nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını söyleyen Uraloğlu, “Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’ te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak” dedi. Uraloğlu, turistik tren seferlerinin bölge ekonomisini canlandıracağını belirterek, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini söyledi.



“TRENLERİMİZ EV KONFORUNU SUNUYOR”



Turistik Trenlerin gezginlere ev konforunu sunduğunun altını çizen Uraloğlu, “Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. “ dedi.



Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL olduğunu söyleyen Uraloğlu, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda bir odada iki kişinin seyahat edebileceğinin de altınız çizdi.