Tolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yatırımları özendirmeyi amaçlayan yeni vergi düzenlemelerinin ayrıntılarını, 6 başlıkla özetledi. Tolu'nun yazısı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nda yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Bunlar arasında vergisel bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu

Bu düzenlemeleri 6 başlık altında toplayabiliriz.

1) İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR!

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajları genişletiliyor.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından (Transit Ticaret) veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazanca uygulanmakta olan yüzde 50 indirim oranı, yüzde 100’e çıkarılıyor. Böylece bahse konu faaliyetlerden elde edilen kazançtan artık kurumlar vergisi alınmayacak.

Yapılacak diğer bir düzenleme ile de, İstanbul Finans Merkezi dışında da transit ticaret faaliyetlerinde bulunanların bu kazançlarının yüzde 95’inin kurumlar vergisi matrahından indirilmesi öngörülüyor. Yani, transit ticaret faaliyetinden elde edilen kazancın yüzde 95’i kurumlar vergisinden indirilecek, kalan yüzde 5’i kurumlar vergisine tabi olacak. Bu şekilde, söz konusu teşvik ilk defa İstanbul Finans Merkezi dışına da uygulanacak, yerli firmalarımızın yurt dışında transit ticaret yoluyla mal alıp satmaları da teşvik edilmiş olacak.

2) KÜRESEL ŞİRKETLERE VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR!

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezleri ağırlıklı olarak Dubai’de bulunuyor. Savaş bu şirketleri oldukça olumsuz etkiledi. Bu şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini İstanbul Finans Merkezine taşımaları için bazı bağışıklıklar tanınması ve teşvik edilmesi gerekiyor. İşte yapılacağı açıklanan yeni düzenlemelerle bu bağışıklıklar kendilerine sağlanıyor.

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik etmek için, bu şirketlerin İstanbul Finans Merkezi içinden yöneterek yapacakları yurt dışı operasyonlardan elde ettikleri kazançların yüzde 100’ü, bunun dışındakilerin ise yüzde 95’i 20 yıl boyunca kurumlar vergisine esas kurum kazancından indirilebilecek. Keza buralarda çalışan nitelikli çalışanlara belli şartlarla ücret istisnası getirilecek.

3) İMALATÇI-İHRACATÇILAR İLE İHRACATÇILARA KURUMLAR VERGİSİ ORAN İNDİRİLİYOR!

Kurumlar vergisi oranı; imalatçı - ihracatçılara yüzde 9’a, sadece ihracatçılara ise yüzde 14’e indiriliyor. Bu oran mevcut durumda 5 puan indirimle yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

4) YURT DIŞINDA YAŞAYAN KİŞİLERDEN TÜRKİYE’YE GELENLERE VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANIYOR!

Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri halinde, yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançlarından Türkiye’de 20 yıl boyunca vergi alınmayacak. Ancak, bunun istisna mı, muafiyet mi yoksa vergi indirimi şeklinde mi olacağı tam olarak net değil. Bunlar sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilecekler.

Ayrıca, Türkiye’de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisi %1 olarak uygulanacak. Normalde bu oran yüzde 1-10 arasında değişiyor.

5) YURT DIŞI HİZMET İHRACATINDA İNDİRİM ORANI DEĞİŞİYOR!

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım vb. faaliyetlerden elde ettikleri kazanca uygulanmakta olan yüzde 80 indirim oranı, yüzde 100’e çıkarılıyor. Yani, bu gelir ve kazançlardan vergi alınmayacak.

6) YİNE YENİDEN YURT DIŞI VARLIK BARIŞI GELİYOR!

Yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi daha geliyor.

Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük bir vergiyle (%2-3) Türkiye’ye getirilmesi öngörülüyor. Bu şekilde belirtilen varlıkları Türkiye’ye getirenlere, bildirilen veya beyan edilen varlıklarla sınırlı olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Yalnız önceki düzenlemelerden tecrübe, sadece vergi bağışıklığı yeterli değil! Bunun kambiyo, gümrük ve bankacılık mevzuatı yönlerinden de desteklenmesi gerekiyor.

Torba Yasa Teklifi’nin TBMM’ye verilmesi ve yasalaşma sürecinde daha pek çok sürpriz düzenlemenin eklenmesi bekleniyor!..